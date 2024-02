O secretário Marcelo Machado destacou os principais objetivos da ação nas escolas - Rafael Barreto / PMBR

O secretário Marcelo Machado destacou os principais objetivos da ação nas escolasRafael Barreto / PMBR

Publicado 21/02/2024 17:20

Belford Roxo - A Secretaria de Transporte de Belford Roxo deu início essa semana à Campanha 'Volta às Aulas com Segurança'. A ação começou pela Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, no Xavantes. Os agentes de trânsito estarão também em algumas escolas do município nos horários de maior quantidade de alunos para abordar e orientar condutores e pedestres sobre a segurança no trânsito, alertando, principalmente, pais e alunos.

O secretário de Transporte, Marcelo Machado, destacou o objetivo da ação. "Nós estamos nas ruas, conversando com os pais e alunos, a respeito de um trânsito seguro e da importância de obedecer à legislação do trânsito. Aos pais, sempre segurem firme na mão das crianças e olhem sempre para os dois lados quando forem atravessar as vias. Aos condutores, reduzam as velocidade próximo às escolas e dobrem a atenção. E no trânsito, escolha a vida", assegurou o secretário Marcelo Machado.

Importância da campanha



A vice-gestora da Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, Rutilaine Branco, destacou a importância da campanha. "Eu acho de suma importância e os pais percebem isso. Essa parceria entre a Secretaria de Educação e a de Transporte é muito imprescindível, tanto para a unidade escolar, quanto para a comunidade em geral. Porque aqui o fluxo do trânsito é muito intenso, ainda mais no horário de saída. Então, sempre que estão presentes aqui eles organizam o trânsito e param sempre que necessário para que os responsáveis possam sair com segurança da unidade com seus filhos. Sempre podemos contar com eles e se caso não estiverem presentes aqui na unidade, a gente liga e imediatamente somos atendidos", arrematou Rutilaine.