Publicado 20/02/2024 16:34

Belford Roxo – Os pequenos alunos da Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, tiveram uma volta às aulas especial, na segunda-feira (19), com o acolhimento baseado no afeto e no olhar individualizado aos discentes.

Além das crianças os pais participaram e também se divertiram muito Divulgação

Baseando-se na citação de "A construção do EU depende essencialmente do outro", de Henry Wallon , a creche cuidou do período de adaptação escolar dos pequenos com muito carinho e dedicação oportunizando os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, expressar-se e conhecer-se, de acordo com o BNCC, através da participação de personagens vivos e uma deliciosa pipoca, além das crianças, os pais participaram e também se divertiram muito.

A diretora Vilma Menezes (E) destacou o comprometimento da direção e da equipe escolar na receptividade aos alunos Divulgação



Todo esse movimento se deu graças ao comprometimento da direção e toda equipe escolar. "Como em todos os anos, esse ano a creche caprichou na recepção dos nossos pequenos, desejamos a toda comunidade escolar um ano letivo de muita troca de experiências, aprendizagem significativa e muito amor compartilhado", disse a diretora da creche, Vilma Menezes.

A equipe escolar se fantasiou na animada recepção aos alunos Divulgação

"Durante a adaptação compartilhada, os pais puderam permanecer com os alunos em sala de aula criando um vínculo de aprendizagem e convivência com as professoras. Nosso lema é tentar tornar a escola um lugar de convivência e aprendizagem", finalizou o diretora.

Os alunos se deliciaram com pipocas na creche Divulgação