O secretário Alberto Vieira destacou que o mutirão conseguiu atender a um considerável número de pessoasRafael Barreto/PMBR

Publicado 20/02/2024 13:34

Belford Roxo - Em três dias de mutirão realizado no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo, a Defesa Civil de Belford Roxo emitiu 9.454 laudos para as pessoas afetadas pelas chuvas de janeiro. O documento é uma exigência para se cadastrar e receber o cartão do Recomeçar, programa do Governo do Estado que um benefício concede R$ 3 mil à população de baixa renda atingida por desastres naturais. No geral, a Defesa Civil já entregou 18 mil laudos.



A secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, gravou um vídeo para as redes sociais da Prefeitura destacando que a pessoa que recebeu o laudo da Defesa Civil deve juntar a documentação e aguardar o contato telefônico de algum funcionário da Secretaria. Segundo ela, os locais de retirada do Cartão Recomeçar serão informados pelas redes sociais da Prefeitura.

O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira (à esquerda), destacou a importância do mutirão Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira, frisou que o mutirão foi importante para atender mais pessoas, visando agilizar a emissão dos laudos. "Foi um trabalho incansável para conseguirmos atender ao maior número de pessoas. Creio que chegamos ao nosso objetivo que é acabar com a fila para que as famílias possam recomeçar a sua vida", argumentou o secretário, lembrando que no mutirão da última sexta-feira foram emitidos 3.005 laudos; 3.903 no sábado; e 2.546 no domingo.