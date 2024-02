A ocorrência policial com as drogas apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com as drogas apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 17/02/2024 21:20

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma grande quantidade de drogas, na tarde deste sábado (17), na Rua Marina, no bairro Vila Verde. Foram apreendidos: 95 trouxinhas de maconha e 106 pinos de cocaína.



Na ação, os agentes faziam patrulhamento na via quando perceberam seis homens em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição. Os bandidos fugiram na sequencia, deixando as drogas para trás.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).