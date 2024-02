O cadastramento para o Aluguel Social Temporário vai até sexta?feira - Rafael Barreto / PMBR

O cadastramento para o Aluguel Social Temporário vai até sexta?feiraRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/02/2024 19:03 | Atualizado 20/02/2024 19:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome, começou o Cadastro do Aluguel Social Municipal Temporário para as famílias que tiveram suas residências interditadas pela Defesa Civil, em decorrência das fortes chuvas de janeiro. O cadastro está sendo realizado na Estação da Cidadania, localizada na Avenida Retiro da Imprensa, 1423, Piam, e permanecerá durante toda semana, até sexta-feira (23), de 9h às 16h.

A moradora de Itaipu, Samanta de Oliveira, 30 anos, recebeu com alívio a notícia do aluguel social da Prefeitura Rafael Barreto / PMBR



O benefício temporário tem como objetivo custear a locação de imóveis residenciais para atender munícipes que sofreram com a destruição parcial ou total de suas residências. Só terão direito à concessão do benefício do Aluguel Social Municipal Temporário às famílias que tenham sido totalmente desabrigadas, ou as que tiveram suas casas totalmente ou parcialmente destruídas por catástrofes naturais havidas em prazo inferior a 180 dias.



Os documentos necessários para o cadastro são:



· Carteira de Identidade,



· CPF,



· Comprovante bancário de conta aberta em agência física do Banco Itaú, instituição financeira credenciada pelo Município de Belford Roxo. Nesta conta é que será depositada o valor do aluguel social.



· Número do NIS;



· Documentos de todos os componentes que integram o núcleo familiar;



· Comprovante de Renda (CNIS);



· Comprovante de Residência (água, luz, telefone, extratos, boletos, faturas bancárias);



O cadastramento é para as famílias que tiveram suas residências interditadas pela Defesa Civil, em decorrência das fortes chuvas de janeiro Rafael Barreto / PMBR



Renda mensal de dois salários mínimos



Após comprovada a interdição do imóvel pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, por meio de um laudo e outros documentos necessários, o valor do aluguel será de R$ 700,00 por mês, dentro de um período de tempo de até um ano, havendo a possibilidade de ser prorrogado. Além disso, somente será concedido o Aluguel Social Municipal Temporário para famílias com renda mensal bruta até R$ 2.824,00, correspondente a dois salários mínimos.



A secretária municipal de Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome, Tati Ervite, enfatizou sobre a importância do cadastramento. "Aqui no nosso governo, o prefeito Waguinho determinou que o acolhimento e a humanização venham sempre à frente de tudo. Isso é sempre o primordial. E pensando no povo e naquelas pessoas que receberão em sua certidão de ocorrência, na qual suas casas foram interditadas, nas que não conseguem voltar a sua moradia, nas que estão tendo que sair do seu local de tantos anos morando, para esses, foi feito o aluguel social”, afirmou Tatiana Ervite.



A moradora de Itaipu, Samanta de Oliveira, 30 anos, recebeu com alívio a notícia do aluguel social da Prefeitura. "Esse benefício será muito importante para cada uma das pessoas que estão recebendo. Lá no meu bairro, o muro caiu e o pessoal está completamente desalojado. Então pelo menos nisso, o aluguel social já vai ajudar para ter que levantar alguma coisa, ou se alguém estiver precisando sair de lá. E também foi ótimo vir, pois fui bem atendida, além de ter sido muito rápido. Achei que ia estar cheio, mas está tudo fluindo muito bem”, concluiu Samanta.

