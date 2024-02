O Peugeot 208 Griffe, da cor branca, recuperado pela PRF com suspeita de clonagem veicular - Divulgação / PRF

Publicado 19/02/2024 16:06 | Atualizado 19/02/2024 16:07

Marataízes (ES) - A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado há quase um ano, em Belford Roxo, na manhã desta segunda-feira (19), na cidade de Marataízes, no Espírito Santo. Durante deslocamento dos agentes, eles avistaram um veículo Peugeot 208 Griffe, da cor branca, com suspeita de clonagem veicular, de acordo com os sistemas da PRF.

No decorrer da abordagem, o condutor informou que adquiriu o veículo há menos de um ano, de uma pessoa através de uma plataforma online em Muniz Freire (ES). Ao prosseguir com a fiscalização, foi verificado que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração, sendo possível identificar que o automóvel original possuía uma restrição de roubo/furto ocorrido em Belford Roxo/RJ, no dia 19 de março de 2023.



A ocorrência policial foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim (ES).