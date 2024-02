A Secretaria de Defesa Civil atuou em conjunto com demais secretarias para realizar o mutirão que atendeu milhares de belforroxenses - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 16/02/2024 17:49

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do trabalho das secretarias municipais de Defesa Civil; Ciência e Tecnologia; Gestão e Inovação em Serviços Públicos; e de Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome, realizou na sexta-feira (16), o primeiro dia de mutirão de entrega de laudos às famílias afetadas pelas chuvas de janeiro. Mais de 2 mil atendimentos foram realizados pelas equipes que também farão um novo mutirão no sábado (17), a partir das 9h, no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo.



O laudo faz parte da documentação necessária para os munícipes darem entrada no benefício Cartão Recomeçar do Governo do Estado. Para a retirada do cartão, a pessoa precisa solicitar o benefício na Estação Cidadania, no bairro Piam, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Além do laudo, o munícipe precisa estar inscrito no CadÚnico com cadastro atualizado, estar dentro da renda exigida pelo programa e residir no local de alagamento.

Morador do Parque Amorim, Adilson de Souza, foi um dos primeiros a entregar documentos e receber o laudo Kristian Amarante/PMBR



O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira, destacou a importância do mutirão. "Estamos à disposição da população que sofreu com as fortes chuvas. Temos certeza que esse é um grande passo para reconstruirmos a cidade e beneficiar as famílias que realmente precisam", completou Alberto.

Um novo mutirão será realizado no sábado (17-02) no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo Kristian Amarante/PMBR



O morador do Parque Amorim, Adilson de Souza, de 50 anos, foi um dos primeiros a entregar os documentos e recebeu o laudo técnico. “Estou ansioso para conseguir essa ajuda e espero que o Cartão Recomeçar chegue o quanto antes para poder recuperar os móveis e a minha casa”, relatou Adilson.

O laudo faz parte da documentação necessária para dar entrada ao benefício do Cartão Recomeçar Kristian Amarante/PMBR