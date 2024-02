De posse do laudo, a pessoa se dirigirá à estação Cidadania, no bairro Piam, e se cadastrará no Cartão Recomeçar - Rafael Barreto / PMBR

De posse do laudo, a pessoa se dirigirá à estação Cidadania, no bairro Piam, e se cadastrará no Cartão RecomeçarRafael Barreto / PMBR

Publicado 15/02/2024 16:31

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, realiza nesta sexta-feira e sábado (16 e 17), a partir das 9h, um mutirão para a entrega de laudos às pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas em janeiro. O documento será emitido e disponibilizado no Ciep Constantino Reis, situado na Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n, São Bernardo, próximo ao Fórum.



O laudo é a comprovação de que a pessoa e a família foram atingidas pelas fortes chuvas. Para retirar o cartão, a pessoa deve aguardar uma convocação feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

O mutirão irá emitir o laudo para agilizar o cadastramento no Cartão Recomeçar Rafael Barreto / PMBR



O morador consegue dar entrada no benefício Cartão Recomeçar na Estação Cidadania, bairro Piam. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Cerca de 25 mil pessoas já foram cadastradas e dez mil e quinhentas já estão habilitadas para receber o cartão.



O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Braulino, explicou que o mutirão irá ajudar a agilizar a entrega dos documentos para que as pessoas que perderam seus pertences e moradias, consigam ter acesso o mais rápido possível ao benefício. “Já estamos emitindo o laudo para evitar transtornos na hora da entrega do cartão”, explicou o secretário, destacando que o documento é uma exigência do Governo do estado para liberar o benefício. O morador consegue dar entrada no benefício Cartão Recomeçar na Estação Cidadania, bairro Piam. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Cerca de 25 mil pessoas já foram cadastradas e dez mil e quinhentas já estão habilitadas para receber o cartão.O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Braulino, explicou que o mutirão irá ajudar a agilizar a entrega dos documentos para que as pessoas que perderam seus pertences e moradias, consigam ter acesso o mais rápido possível ao benefício. “Já estamos emitindo o laudo para evitar transtornos na hora da entrega do cartão”, explicou o secretário, destacando que o documento é uma exigência do Governo do estado para liberar o benefício.