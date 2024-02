A pistola apreendida com um dos suspeitos presos pelos policiais militares do 39º BPM - Reprodução

A pistola apreendida com um dos suspeitos presos pelos policiais militares do 39º BPMReprodução

Publicado 10/02/2024 16:13 | Atualizado 10/02/2024 16:15

Belford Roxo – Dois suspeitos foram presos na manhã deste sábado (10), por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Belo Horizonte, no bairro Vilar Novo, com um carro (Toyota Corolla) roubado, uma pistola calibre 9 mm, e dois carregadores de pistola 9 mm.

Na ação, os agentes que verificavam informações do Disque Denúncia e de populares, localizaram o proprietário do carro roubado em sua residência. No apartamento, foi encontrado a pistola, com um dos homens afirmando desconhecer a origem do armamento, que seria de um amigo.

Um dos presos, possuía cinco anotações criminais.

A ocorrência policial foi realizada na 54ª DP (Belford Roxo), onde os acusados prestaram depoimentos, sendo liberados na sequência.