Prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho, juntamente com familiares da homenageada, descerraram a placa de inauguração - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/02/2024 16:14

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou na noite desta quinta-feira (08), na Estrada Plínio Casado, no bairro Prata, a Escola Municipal Maria da Conceição Carneiro, nome dado em homenagem à avó do prefeito Waguinho (Republicanos). A unidade escolar tem capacidade para cerca de 500 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, sendo essa é a primeira escola do município a funcionar em tempo integral, nos turnos de manhã e tarde. O turno da noite será utilizado para as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A escola tem capacidade para cerca de 500 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, sendo essa é a primeira do município a funcionar em tempo integral Rafael Barreto / PMBR



A escola tem dois andares e é composta por: seis salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da orientação Pedagógica e Educacional, sala de recursos, sala de direção, banheiro feminino - PCD (térreo), banheiro masculino - PCD (térreo), depósito, refeitório com direito a 3 refeições por dia, despensa, cozinha, banheiro feminino aluno (1° andar), banheiro masculino para alunos (1° andar), banheiro de Funcionários (1° andar) e quadra de esportes.



Ainda durante o cerimonial, também foi entregue uma placa de condecoração a Hamilton Francisco Carneiro, filho da homenageada e pai do prefeito.

O prefeito Waguinho enfatizou a importância do ensino em tempo integral Rafael Barreto / PMBR



Tempo integral



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou a importância do ensino em tempo integral. "Nós estamos seguindo a orientação do governo federal de implantar escolas em tempo integral. Porque isso facilita a vida das famílias que precisam trabalhar, podendo deixar as suas crianças estudando. E além dos estudos, elas também participarão de outras atividades, com exercícios físicos e com lazer", ressaltou. "Quero parabenizar a todos que estarão trabalhando nessa escola para potencializar cada vez mais, todas as áreas que as nossas crianças precisam para se desenvolver", afirmou a deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho.

O público compareceu para prestigiar a inauguração da escola municipal Maria da Conceição Carneiro Rafael Barreto / PMBR



O secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, se emocionou falando da escola. “Eu fico feliz de olhar para a escola, que tem o nome da matriarca da minha família, sendo um lugar de referência para os alunos. Ela será uma grande ferramenta para mudar a vida de milhares de crianças que irão estudar e que irão se formar”, afirmou. “Essa é a 115ª escola de Belford Roxo. Quando o prefeito Waguinho assumiu eram 79 escolas e ele fez 36 novas, aumentando a nossa rede em 25%. Eram 37 mil alunos e hoje temos 47 mil alunos. Já são 8 anos de avanço, garantindo uma educação inclusiva e de qualidade”, concluiu o secretário de Educação, Denis Macedo.



Moradora aprova



O secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, se emocionou falando da escola. "Eu fico feliz de olhar para a escola, que tem o nome da matriarca da minha família, sendo um lugar de referência para os alunos. Ela será uma grande ferramenta para mudar a vida de milhares de crianças que irão estudar e que irão se formar", afirmou. "Essa é a 115ª escola de Belford Roxo. Quando o prefeito Waguinho assumiu eram 79 escolas e ele fez 36 novas, aumentando a nossa rede em 25%. Eram 37 mil alunos e hoje temos 47 mil alunos. Já são 8 anos de avanço, garantindo uma educação inclusiva e de qualidade", concluiu o secretário de Educação, Denis Macedo.

Moradora aprova

A moradora do bairro Prata há mais de 25 anos, Adriana Soares, 43 anos, ficou muito feliz com a inauguração da unidade escolar. "Esse colégio veio em um período ótimo, pois a maioria das outras são um pouco distantes e o bairro estava precisando de uma escola", disse Adriana. "Eu tenho uma filha de 2 anos e creio que ela vai estudar aqui. Como é perto da minha casa, vai ser muito bom! Ainda mais com essa grande estrutura, que por sinal está linda", concluiu a moradora.

Deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregam uma placa ao filho de Maria da Conceição Carneiro Rafael Barreto / PMBR



Dona “Filhinha” era muito conhecida



Maria da Conceição Carneiro nasceu em 18 de outubro de 1913, em Cambuci, Noroeste do estado do Rio. Carinhosamente conhecida como dona “Filhinha”, Maria da Conceição era uma dona de casa muito conhecida no bairro de Heliópolis e conquistava todos com o seu jeito amigável e hospitaleiro.



Cozinheira de mão cheia, os almoços em família eram marcados pela sua deliciosa macarronada com frango e salada, além do seu famoso cafezinho da tarde. Casada com Antônio Francisco, dona “Filhinha” teve 7 filhos, 22 netos, 42 bisnetos e 26 trinetos. Um dos seus queridos netos é Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, que hoje é prefeito da cidade.

