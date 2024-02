Rick Chesther ajudando na confecção de adereços no ateliê da agremiação de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 07/02/2024 20:50

Belford Roxo - O ateliê de fantasias da Inocentes de Belford Roxo contou na manhã desta quarta-feira (07), com uma mão de obra de peso. Um dos homenageados no enredo, o influencer Rick Chesther, foi até a escola de samba belforroxense ajudar a confeccionar os adereços com todo seu bom humor, entusiasmo e a certeza que a escola fará um excelente desfile.

“Estou muito feliz com tudo que tenho vivido, graças a homenagem que a Inocentes vai fazer ao trabalhador informal na avenida. Tenho acompanhado todo o trabalho desde o barracão, ensaios e confecção de fantasias. Hoje vim dar uma bola aqui no ateliê . Pega a visão!”, falou Rick Chesther.



A Inocentes será a quarta escola a desfilar pela Série Ouro, nesta sexta-feira de Carnaval (09), no Sambódromo, com o enredo: "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3!Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. E contará a trajetória dos camelôs brasileiros.

Rick Chesther tem acompanhado todo o trabalho desde o barracão, ensaios e confecção de fantasias Divulgação