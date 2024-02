O reparo emergencial afeta o abastecimento de água em três municípios da Baixada Fluminense - Divulgação / Arquivo Águas do Rio

Publicado 06/02/2024 19:51 | Atualizado 06/02/2024 19:53

Baixada Fluminense - A Águas do Rio realiza, nesta terça-feira (06), um reparo emergencial no sistema de abastecimento da Baixada Fluminense. Por conta disso, o fornecimento de água tratada em partes dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti, está comprometido. A previsão é que o abastecimento seja reestabelecido, de forma gradativa, após o término do serviço, previsto para esta quarta-feira (07).

Regiões afetadas:

Duque de Caxias: V Real, V Leopoldina, Vila Sheila, Vila São Sebastião, Vila São Luís, Vila São José, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Oito de Maio, Vila Meriti, Vila Ideal, Vila Guanabara, Vila Flavia, Vila Constança de Calvos, Sarapui, São Bento, P S Pedro, Prainha, Periquitos, P Comercia, Pauliceia, Parque Sarapui, Parque Muisa, Parque Lafaiete, Parque Fluminense, Parque Felicidade, Parque esperança, Parque Duque, Parque das Missões, Parque Comercial, Parque Boa Vista II, Parque Alvorada, Pantanal, P Amorim, P Adelaide, Olavo Bilac, Nossa Senhora das Graças, N Esperança, Maria, L Dourados, J Patrícia, Jardim Panama, Jardim Leal, Jardim Ideal, Jardim Gloria, Jardim das Oliveiras, Jardim das Flores, Jardim 25 de Agosto, J 3 Marias, Itatiaia, Guararapes, Gramacho, Engenho Porto, Doutor Laureano, Corte Oito, Circular, Centro, Centenário, Carolina, Beira Mar, Bar dos Cavalheiros e 21 de Abril.

São João de Meriti: Vila São João, Vilar dos Teles, Jd. Iris, Sitio dos Gansos, Venda Velha, J. California, J José Bonifácio, S. Francisco, Trezentos, M Trezentos, Jd. Metrópolis, Jd. Sumaré, Jd. Paraíso, J S Rosa, Jd. Noia, Jd. Alegria, vila Vênus, Vila dos Araujos, J Fatima, J Limoeiro, J Botânico, Vila Formoso, Vila Saudade, Parque Vitoria.

Belford Roxo: exceto Lote XV, Wona e Vale do Ipê.

A concessionária orienta os seus clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisterna e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.