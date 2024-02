Belford Roxo

Presidente Lula anuncia investimentos e inaugura escola pública em Belford Roxo

Presidente, ao lado do prefeito Waguinho, anunciou construção da nova sede do IFRJ e Hospital Oncológico. Lula se emocionou com a inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, em homenagem ao seu neto