O prefeito Waguinho, o presidente Lula e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho terão uma agenda de ações e inauguração na terça-feiraDivulgação

Publicado 04/02/2024 23:12 | Atualizado 04/02/2024 23:19

Belford Roxo – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), realizam nesta terça-feira (06), uma sequência de ações e inauguração, na visita do presidente ao município. A primeira delas será a inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, a partir das 14h20, no bairro Santa Maria. O nome da unidade de ensino pública faz homenagem ao neto do presidente.

Em seguida, a partir das 15h15, seguem para evento de anúncio, em frente à Prefeitura de Belford Roxo, no bairro São Bernardo, da construção da sede definitiva do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O empreendimento terá investimento de R$ 15 milhões do Ministério da Educação (MEC). Desde 2016, a unidade funciona em espaço provisório.



Na ocasião, ainda será anunciada a construção do Hospital Oncológico, que contará com investimento de cerca de R$ 40 milhões para procedimentos de alta e média complexidade e atenção primária (atendimento básico), estrutura de UTI adulto e infantil, centros cirúrgicos e quimioterapia, entre outros.



SERVIÇO



Inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva

Data e hora: terça-feira, 6 de fevereiro (terça-feira), 14h20

Local: Rua Anhanguera, s/n — bairro Santa Maria



Anúncio de investimentos federais em Educação e Saúde

Data e hora: terça-feira, 6 de fevereiro, 15h15

Local: Avenida Joaquim da Costa Lima, 2986, bairro São Bernardo, em frente à Prefeitura de Belford Roxo