O acusado tem outras oito anotações criminais. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto - Divulgação / Pcerj

Publicado 05/02/2024 21:36

Belford Roxo - Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta segunda-feira (05), um homem apontado como líder do tráfico de drogas da Comunidade do Roseiral, em Belford Roxo.



De acordo com as investigações, o acusado e seus comparsas desembarcaram de um veículo e assaltaram, à mão armada, um homem, que estava no portão da residência. Além disso, o criminoso ainda entrou na casa da vítima e levou a televisão.



Segundo os agentes, o autor tem outras oito anotações criminais.

Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva em aberto.