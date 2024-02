Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro na entrega dos tablets aos agentes - Rafael Barreto/PMBR

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro na entrega dos tablets aos agentesRafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (02), a entrega de 505 tablets para todos os agentes comunitários de Saúde (ACS) que trabalham em diversos bairros. O equipamento de 32 gigas, tela LCD multitoque e processador quad-core irá facilitar o trabalho dos agentes, que poderão registrar eletronicamente as informações das visitas.



Atualmente os agentes fazem o registro manualmente das informações coletadas nas residências. Os dados são lançados em uma folha de papel para, posteriormente, inseri-las no sistema online. Esse processo, além de ser demorado, também aumenta o risco de erros na transcrição das informações.

Com a entrega dos tablets, os agentes comunitários de Saúde agora podem cadastrar as famílias diretamente no sistema do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) no momento das visitas. Com essa modernização, além de ser possível agilizar o processo de coleta de dados, também minimiza a possibilidade de erros, garantindo informações mais precisas.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, realizou a entrega oficial dos tablets com a primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho, e os secretários Christian Vieira (Saúde) e Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). “Os novos tablets vão solucionar um dos grandes desafios da saúde que é o cadastro dos cidadãos. A implantação do uso do prontuário traz benefícios para gestores, profissionais da saúde e as famílias visitadas”, resumiu o prefeito.A compra dos tablets foi realizada através de parte dos recursos das emendas da deputada-federal e Daniela do Waguinho, além de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). “Tenho certeza que os equipamentos vão melhorar a qualidade de vida das famílias belforroxenses, auxiliando no encaminhamento de consultas para as unidades especializadas. É com grande satisfação que seguimos avançando significativamente com as políticas públicas do município”, completou Daniela do Waguinho.