A deputada federal Daniela do Waguinho, o prefeito Waguinho, o representante do Ministério da Saúde e o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro na vistoria ao SAMU - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/02/2024 21:36

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, receberam nesta quarta-feira (31), representantes do Ministério da Saúde, que realizaram uma vistoria técnica no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No encontro foi anunciada a chegada de 17 novas ambulâncias (4 para SAMU e 13 inter-hospitalares) que serão entregues oficialmente ao município Rafael Barreto / PMBR

Na ocasião do encontro, foram abordadas melhorias para a Central de Regulação das Urgências (CRU) e a chegada de 17 novas ambulâncias (4 para SAMU e 13 inter-hospitalares) que serão entregues oficialmente.

Representante do Ministério Saúde vistoria setores do SAMU acompanhado da deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho, e do secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro Rafael Barreto / PMBR