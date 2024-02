A ocorrência policial com as drogas, os presos e os rádios foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 03/02/2024 19:13

Belford Roxo – Dois traficantes foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta sábado (03), quando tentavam instalar um ponto de vendas de drogas, no local conhecido como Área de Mata, no bairro Barro Vermelho. Com os presos os agentes apreenderam: 214 pinos de cocaína; 53 trouxinhas de maconha; 02 rádios transmissores; e dinheiro em espécie.



Na ação, os policiais foram informados por moradores locais sobre a presença dos dois suspeitos na região. Ao tentarem a abordagem, os homens fugiram, mas acabaram presos, após um cerco tático.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).