Presidente Lula, prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, e familiares de Arthur Lula, inauguram escola municipal em homenagem a neto de LulaRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/02/2024 18:38 | Atualizado 06/02/2024 20:10

Belford Roxo - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou Belford Roxo nesta terça-feira (06), para inaugurar uma escola padrão em homenagem ao neto, lançar as obras do Hospital Oncológico e da nova sede do Instituto Federal, além de anunciar recursos para obras, educação e saúde da cidade. Acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Anielle Franco (Igualdade Racial), o presidente Lula foi recebido pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos) e da deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, na sequência de ações e inauguração.

Matheus Carneiro, Lula, Camilo Santana, Rafael Almada, Waguinho e Daniela do Waguinho lançam as obras da nova sede do IFRJ Campus Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



A comitiva inaugurou a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, no bairro Santa Maria. A escola padrão tem capacidade para mil alunos, com nove salas climatizadas e telas interativas. A unidade oferece espaços planejados para leitura, vídeo, informática, lazer, conforto, acessibilidade e segurança para toda comunidade escolar. Na ocasião, alunos da rede municipal realizaram uma apresentação de canto e dança, e o busto do neto homenageado foi revelado, emocionando toda a comitiva com a presença da mãe de Arthur, Marlene Araújo Lula da Silva. O presidente Lula ainda plantou uma muda de manacá-da-serra na escola.

Prefeito Waguinho entrega livro para presidente Lula com obras que serão realizadas através do novo PAC Rafael Barreto/PMBR



Na sequência, o presidente Lula realizou o lançamento da pedra fundamental da sede definitiva do campus Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (que atenderá cerca de 2 mil alunos com graduações em administração, logística, moda, dentre outros cursos) e o Hospital do Câncer, primeiro da Baixada Fluminense, que contará com três pavimentos, três centros cirúrgicos, 101 leitos, quimioterapia, estrutura de UTI adulto e infantil, entre outros.

Prefeito Waguinho enfatizou a parceria de sucesso com presidente Lula e governo federal Rafael Barreto/PMBR



Na Prefeitura, o presidente Lula recebeu o título de Cidadão Belforroxense e a medalha Comenda do Mérito Engenheiro Belfort, a maior honraria do município, dos vereadores da Câmara Municipal. Além disso, também se reuniu com representantes do Parque Industrial de Belford Roxo, para impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Daniela do Waguinho celebrou festa da democracia e conquistas que continuam a acontecer na cidade Rafael Barreto/PMBR



O presidente Lula destacou todos os esforços para retomar as áreas mais importantes. "Queremos construir uma pátria com respeito, carinho e decência", frisou. "Quando visitei Belford Roxo em 2022 foi muito especial e precisava voltar para anunciar melhorias para todos. Vamos cuidar da saúde, da educação e retomar todas as obras paralisadas em todo território nacional", completou o presidente.

Público festeja o anúncio de recursos federais para obras, educação e saúde na cidade Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho enfatizou a parceria com o governo Federal. "Nosso presidente Lula retornou a Belford Roxo para trazer investimentos que vão continuar transformando a vida das famílias. Esse momento é especial e histórico", realçou o prefeito, entregando o livro de obras da cidade através do novo PAC para o presidente Lula.

Presidente Lula e prefeito Waguinho se reúnem com representantes do Parque Industrial de Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, pontuou sobre o dia histórico em Belford Roxo. "Agradeço por essa festa da democracia, são muitas conquistas que continuam a acontecer na cidade. Vamos juntos seguir na luta por mais melhorias para todos", ressaltou Daniela do Waguinho.

Matheus Carneiro, Lula, Nísia Trindade, Waguinho e Daniela do Waguinho lançam as obras do Hospital do Câncer em Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



A profissional da área da Saúde do município, Stefani Silva, abriu o coração para o público sobre a luta contra o câncer do pai e afirmou o quanto significa a chegada de um Hospital do Câncer. "Essa unidade traz vida e esperança para Belford Roxo. Nossa cidade vai acolher de braços abertos e com muito carinho todos que buscarem tratamento", completou Stefani.

Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva tem capacidade para mil alunos, com destaque para as nove salas climatizadas e telas interativas Rafael Barreto/PMBR



Estiveram presentes também Janja Lula da Silva (primeira-dama do Brasil), Eduardo Paes (prefeito do Rio de Janeiro), Fabiano Horta (prefeito de Maricá), Aloizio Mercadante (presidente do BNDES), Rafael Almada (reitor do IFRJ), autoridades federais, estaduais e municipais.

Vereadores de Belford Roxo registram momento após entrega de homenagens ao presidente Lula Rafael Barreto/PMBR

O presidente Lula se emocionou com o busto do neto na inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva Foto: Ricardo Stuckert / PR Ricardo Stuckert / PR