Douglas de Oliveira Bruno foi levado para a delegacia pelos guardas municipais - Divulgação / PMBR

Publicado 07/02/2024 19:27 | Atualizado 07/02/2024 19:29

Belford Roxo - A Guarda Municipal de Belford Roxo deteve Douglas de Oliveira Bruno, 19 anos, na madrugada desta terça-feira (06), na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do bairro São Bernardo. Segundo a corporação, ele estava com um outro homem quebrando o muro de uma loja de material de construção.



Em patrulhamento de rotina, o comandante da Guarda Municipal de Belford Roxo, Marcelo Ferraz, e os agentes Ciodaro, Farias e Anselmo foram alertados por populares que dois homens estavam quebrando o muro de uma loja de material de construção. Os guardas conseguiram localizar a dupla. Douglas de Oliveira Bruno foi detido, mas o seu amigo que estava na empreitada conseguiu escapar.

Os agentes encontraram com Douglas diversos produtos furtados da loja Divulgação / PMBR

Com Douglas, os guardas municipais encontraram um notebook, chuveiro elétrico, bisnaga de silicone e uma marreta, entre outros produtos. Os agentes acionaram o dono da loja e todos foram para 54ª DP para a lavratura do flagrante. Douglas responderá por crime de furto, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, e a pena varia de um a quatro anos de prisão.