Carnavalesco Cristiano Bara e Carlinhos do Salgueiro na 3ª alegoria da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Publicado 06/02/2024 23:03

Belford Roxo - Na Inocentes de Belford Roxo, Carlinhos do Salgueiro é muso, diretor, coreógrafo de carro alegórico, destaque performático e promete fazer a maior zorra no Carnaval 2024, na última alegoria que tem como título: “Baleiro, bala camelô gritou assim, de Belford Roxo, Pavuna, Madureira à Central do Brasil é pregão até o fim”. Que tem como principal elemento, o trem da Central do Brasil. O coreógrafo foi no barracão da agremiação belforroxense, nesta semana, para resolver os últimos detalhes da coreografia do carro.



Carlinhos estará acompanhado com seu grupo performático, que tem como diferencial pessoas estrangeiras em sua maioria. Algumas irão desfilar pela segunda vez na agremiação da Baixada Fluminense. Elas são resultado do método Samba Diva que Carlinhos tem espalhado pelo mundo. No grupo tem pessoas da Argentina, Canadá, Austrália, Suécia, França, México, Polônia, Peru, Colômbia e Estados Unidos.



“Mais uma vez me sinto feliz pelo convite da diretoria para participar do espetáculo que a Inocentes de Belford Roxo vai levar para avenida. Eu tenho uma história com a escola, costumo dizer que sou casado com o Salgueiro e tenho uma amante de fé que é a Inocentes. kkkkk. E mais uma vez vamos agitar a Sapucaí”, disse o coreógrafo Carlinhos do Salgueiro.

A Caçulinha da Baixada será a quarta escola a desfilar pela Série Ouro, nesta sexta-feira de Carnaval (09), no Sambódromo, com o enredo: "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3!Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.