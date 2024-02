Barbie do Samba no ensaio técnico da Inocentes no Sambódromo - Divulgação

Publicado 08/02/2024 20:48

Belford Roxo - Alessandra dos Santos Silva, a Barbie do Samba, está de volta às suas origens ao desfilar na Inocentes de Belford Roxo, agremiação que a fez pisar na Avenida Marquês de Sapucaí pela primeira vez como passista. Ela será uma das musas do terceiro setor, do enredo que homenageia os trabalhadores informais do Brasil.



“É emocionante voltar a desfilar na agremiação que dei meus primeiros gingados como passista, há alguns anos atrás. E mais emocionante é voltar como uma das musas da comunidade. Agradeço de coração a todos da Inocentes e ao presidente Reginaldo Gomes pelo honroso convite”, disse a musa Barbie do Samba.



Alessandra que também é passista da Acadêmicos do Grande Rio, teve o braço amputado e o útero retirado após complicações em uma cirurgia para a retirada de mioma, no primeiro semestre de 2023.



A agremiação da Baixada será a quarta escola a desfilar pela Série Ouro, nesta sexta-feira de Carnaval (09), no Sambódromo, com o enredo: “Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3!Tudo para agradar o freguês”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. E contará a trajetória dos camelôs brasileiros, desde o período colonial até os nossos dias.

Destacando o ex-camelô que virou mito da comunicação, Silvio Santos, e também, Rick Chester e David Portes, que se transformaram em palestrantes de universidades.