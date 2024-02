O carro-fumacê percorreu o bairro para executar o trabalho de pulverização - Rafael Barreto / PMBR

O carro-fumacê percorreu o bairro para executar o trabalho de pulverizaçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/02/2024 19:17

Belford Roxo - As ações de combate ao Aedes aegypti – transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika – foram intensificadas pela Prefeitura de Belford Roxo. O coordenador de Endemias do Departamento de Vetores e Zoonoses, Brayan Lima, e o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, acompanharam nesta quinta-feira (08), as ações de campo dos carros-fumacê, bombas costais e visitação dos agentes de combate a endemias.

De acordo com o coordenador de Endemias, Brayan Lima, o município teve um aumento em 400% de casos de dengue em comparação ao ano de 2023. "Estamos reforçando todo o trabalho operacional de campo para prevenir, vistoriar, conscientizar e combater os mosquitos transmissores. São 8 carros fumacê e 2 costais atuando em todas as regiões críticas", ressaltou Brayan. "Neste período de verão precisamos combater o surto nacional de dengue. Vamos seguir firmes nas ações para evitar o surgimento de focos e a propagação das doenças", completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, ao lado do supervisor municipal de combate a endemias, Ronaldo Vieira, profissional cedido pelo Ministério da Saúde.

O morador de Heliópolis, Benedito Meireles, de 50 anos, recebeu as autoridades e a equipe de agentes. "É essencial a colaboração dos munícipes, redobrando os cuidados e sendo cordiais com os agentes, deixando que entrem nas casas para avaliação dos quintais, vasos de plantas e ralos. Eles estão trabalhando para garantir a saúde de todos", relatou Benedito.

