Os policiais militares do Programa Barro Presente de Belford Roxo que realizaram a prisão do suspeito na DHBFDivulgação / 39º BPM

Publicado 08/02/2024 20:11

Belford Roxo - Um homem suspeito de homicídio e violência sexual contra uma adolescente, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) do Programa Bairro Presente, na tarde desta quinta-feira (08), no bairro Parque Suécia, em Belford Roxo.

Os agentes receberam informações que o suspeito estaria no bairro Lote XV, também em Belford Roxo. No patrulhamento feito de forma imediata, o suspeito foi preso nas proximidades do bairro.

O acusado, que possui extensa ficha criminal, foi encaminhado para o registro da ocorrência policial na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em Belford Roxo.