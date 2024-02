A Rainha Malu Torres disse que a fantasia que usará no desfile da Inocentes na Sapucaí foi um grande presente, uma das mais bonitas de toda sua trajetória carnavalesca - Divulgação

Publicado 09/02/2024 16:00

Belford Roxo - A Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo, Malu Torres, que recentemente brilhou com uma performance arrebatadora no Ensaio Técnico da Caçulinha da Baixada, na Sapucaí, compartilhou com os seus seguidores os bastidores da Semana da Rainha. A beldade, que é apaixonada pelo charme do tradicional Copacabana Palace, se hospedou no hotel e fez questão de compartilhar tudo com os seus fãs.

A Rainha, conhecida por estar sempre dentro do enredo, disse que a fantasia foi um grande presente, sendo uma das mais bonitas e representativas de toda a sua trajetória carnavalesca. “Eu não posso dar muito spoiler pra não estragar a surpresa, mas venho representando uma mulher forte, guerreira, e que assim como eu, sempre correu atrás dos seus objetivos”, disse Malu Torres, em êxtase com o figurino.



A beldade, que é apaixonada pelo charme do tradicional Copacabana Palace, se hospedou no hotel e fez questão de compartilhar tudo com os seus fãs Divulgação / Lucas Milato

A Inocentes de Belford Roxo será a quarta escola a desfilar nesta sexta (09), pela Série Ouro. A agremiação levará para avenida o enredo “Debret pintou, camelô gritou: ‘compre 2 leve 3!’ Tudo para agradar o freguês.”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Antônio Falleiros.

Os desfiles das 16 agremiações da Série Ouro serão transmitidos pela Rede Bandeirantes, a partir das 20h30, sob o comando dos apresentadores JP Vergueiro e Thaís Dias.