A ocorrência policial com a cocaína e o rádio apreendidos foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com a cocaína e o rádio apreendidos foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 09/02/2024 19:34 | Atualizado 09/02/2024 19:35

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam no final da noite de quinta-feira (08), 93 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor, quando realizavam patrulhamento no Condomínio Arezzo, no bairro Maringá.

Na ação, os agentes perceberam dois homens em uma Kombi velha, que ao avistarem os policiais militares, fugiram do local, deixando as drogas e o rádio no local.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).