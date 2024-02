A motocicleta apreendida com os dois criminosos pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Publicado 11/02/2024 23:49 | Atualizado 12/02/2024 00:00

Belford Roxo – Dois criminosos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde deste domingo (11), na Estrada do Barro Vermelho, com uma réplica de pistola.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela via quando perceberam os dois suspeitos em atitude suspeito em uma motocicleta. Na abordagem, os policiais militares localizaram com os presos a réplica de pistola.

A réplica da pistola apreendida com os presos Divulgação / 39º BPM



No registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo), uma vítima de assalto os reconheceu como sendo os criminosos que roubaram seus pertences e o aparelho celular.



