A dupla foi conduzida presa com as motos apreendidas para o registro da ocorrência na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 12/02/2024 17:04 | Atualizado 12/02/2024 17:04

Belford Roxo - Dois suspeitos que estavam com duas motocicletas roubadas foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada desta segunda-feira (12), na Estrada Mário Santana, no Wona.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando perceberam a dupla realizando direção perigosa, empinando as motocicletas. Foi feita a abordagem, onde se constatou que os dois veículos constavam como roubados.



A dupla foi conduzida presa com as motos apreendidas para o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).