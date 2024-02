A forte equipe feminina do Flamengo conta com diversos talentos, entre eles, a atacante Cristiane (em pé à direita) com passagens marcante pela seleção brasileira - Paula Reis / Flamengo

Publicado 15/02/2024 15:50

Belford Roxo - A empresa multinacional Bayer, líder global em saúde e agricultura, é a nova patrocinadora do time feminino de futebol do Flamengo. O contrato é válido até dezembro de 2024 e foi realizado via Lei de Incentivo do Esporte do Estado do Rio de Janeiro (Lei 8.266/2018), que possibilita que empresas contribuintes de ICMS patrocinem projetos esportivos com futura compensação tributária. A ação visa contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino no país e está alinhada aos valores de Diversidade, Equidade e Inclusão da Bayer.

Além disso, tem sinergia com um dos projetos da companhia dedicados à comunidade de Belford Roxo, a Escola de Futebol da Bayer, com mais de 30 anos de história. Por meio dessa iniciativa, moradores da região com idade entre 7 e 17 anos praticam o esporte, recebem lanches diários, cesta básica mensal, acompanhamento psicossocial e participam de diversas atividades pedagógicas, como letramento social, jogos lúdicos, leitura e reforço escolar. Desde a sua criação, já foram atendidas mais de quatro mil crianças e adolescentes.



“O patrocínio ao time feminino de futebol do Flamengo tem total conexão com nossos valores, em especial pela promoção à equidade no esporte. O futebol é um esporte de paixão nacional, onde todos precisam ter o mesmo espaço e visibilidade. Também se conecta com a missão da companhia e a propagação de ‘saúde para todos’, uma vez que o esporte é fundamental para nosso bem-estar físico e mental”, comenta Ana Isabel dos Santos, Gerente de Relações Industriais e com Comunidades da Bayer em Belford Roxo, município no Rio de Janeiro.