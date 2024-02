A Inocentes de Belford Roxo desfilou na Avenida Marquês de Sapucaí na sexta-feira (09) de Carnaval - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 14/02/2024 21:37 | Atualizado 14/02/2024 21:49

Belford Roxo – Ainda foi neste ano que a Inocentes de Belford Roxo retornou ao Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação belforroxense terminou na sexta colocação da Série Ouro (grupo de acesso), da Liga Independente do Grupo A do Rio de Janeiro (LigaRJ), com 269,4 pontos.

A Inocentes de Belford Roxo esteve no Grupo Especial do Carnaval Carioca pela única e última vez, no ano de 2013.