A pistola apreendida e o preso foram conduzidos para o registro da ocorrência policial na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 15/02/2024 20:27

Belford Roxo – Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta quinta-feira (15), na Rua ljuí, no bairro Barro Vermelho. Com o preso, os agentes apreenderam uma pistola calibre 380 e 18 munições.

Na ação, os policias militares verificavam denúncias do setor de inteligência sobre homens que tentavam instalar o tráfico de drogas no local. Ao chegarem, os agentes foram recebidos com disparos de tiros por homens armados, sendo necessário o revide. Ao término, os criminosos fugiram por uma área de mata. As equipe realizaram um cerco e conseguiram prender um deles com a pistola.

Com o preso, que tinha um mandado de prisão em aberto, os agentes seguiram para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).