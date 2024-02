O suspeito preso chegando na delegacia com policiais civis da 93ª DP e 54ª DP - Reprodução

Publicado 15/02/2024 19:19

Belford Roxo - Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), em conjunto com agentes da 54ª DP (Belford Roxo), prenderam um homem, de 23 anos, acusado de roubar um supermercado, na cidade de Volta Redonda, nesta quinta-feira (15). Eles foram localizados no município belforroxense, após trabalho de inteligência.



O crime ocorreu no dia 29 de janeiro. Três homens entraram no supermercado e renderam os funcionários. Na ação, os criminosos levaram R$ 7 mil reais e várias bebidas alcoólicas de alto valor.



Segundo as investigações, um dos criminosos havia sido morto na última segunda-feira (12).

As buscas continuam para localizar o terceiro autor, que segue foragido.