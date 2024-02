O rompimento da adutora trouxe transtornos para os moradores do bairro Xavantes - Reprodução

O rompimento da adutora trouxe transtornos para os moradores do bairro XavantesReprodução

Publicado 16/02/2024 13:45 | Atualizado 16/02/2024 14:11

Belford Roxo - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) firmou, nesta quinta-feira (15), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Águas do Rio, após o rompimento de uma adutora da concessionária, no bairro Xavantes, em Belford Roxo, na madrugada do último dia 1 de fevereiro, na Avenida Adamastor . No acordo, a concessionária se compromete a indenizar os danos materiais e morais causados nas residências e no comércio afetados pelo acidente, no prazo máximo de 10 dias úteis.