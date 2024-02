O valor do aluguel social será de R$ 700,00 por mês e tempo determinado de até um ano - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/02/2024 17:43

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome, vai começar na segunda-feira (19) o cadastro para o Aluguel Social Municipal Temporário para as famílias que tiveram suas residências interditadas pela Defesa Civil, em decorrência das fortes chuvas que castigaram a cidade em janeiro. O cadastro será realizado até dia 23 de fevereiro, de 9h às 16h, na Estação Cidadania, localizada na Avenida Retiro da Imprensa, 1423, no bairro Piam.



O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16) pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, através do Diário Oficial. De acordo com o decreto, o benefício temporário tem como objetivo custear a locação de imóveis residenciais para atender munícipes que sofreram com a destruição parcial ou total de suas residências.

O cadastro do Aluguel Social Municipal Temporário ajudará às famílias atingidas pelas chuvas e que tiveram as residências interditadas pela Defesa Civil Rafael Barreto/PMBR



Após avaliação da Secretaria Municipal de Defesa Civil comprovando a interdição do imóvel por meio de um laudo e outros documentos necessários, o valor do aluguel será de R$ 700,00 por mês e tempo determinado de até um ano.



Além disso, somente será concedido o Aluguel Social Municipal Temporário para famílias cadastradas no CadÚnico e com renda mensal bruta até R$ 2.824,00, ou seja, dois salários mínimos. Todos os detalhes referentes à documentação estão disponíveis através do link: https://www.jornalhorah.com.br/wp-content/uploads/2024/02/site_compressed-2-1.pdf