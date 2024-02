A ocorrência policial com as drogas e a pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Dani Souza / 39º BPM

A ocorrência policial com as drogas e a pistola apreendida foi registrada na 54ª DPDani Souza / 39º BPM

Publicado 17/02/2024 13:28 | Atualizado 17/02/2024 13:30

Belford Roxo – Um traficante armado foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste sábado (17), na Estrada Aníbal da Mota, no bairro São José. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola e drogas com o preso.



