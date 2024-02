O prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro visitaram unidades - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/02/2024 18:03

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, anunciou nesta segunda-feira (19) a inauguração do novo Complexo Regulador no Parque Amorim, onde também funcionará um Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem, localizado na estrada Manoel de Sá. No dia 24 de fevereiro, às 10h, o novo equipamento será entregue, assim como a reabertura do Complexo Regulador de Shangrilá, que será a partir de 12h.



O Complexo Regulador vai oferecer exames de diversas especialidades como: ultrassonografia, raio-X, mamografia, densitometria óssea, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Além de fisioterapia, ortopedia e exames laboratoriais na unidade de saúde climatizada e moderna.



A reabertura do Complexo Regulador de Shangrilá também vai ajudar na marcação de consultas e exames para diversas especialidades, com um Centro de Fisioterapia em anexo.

O Complexo Regulador no Parque Amorim será inaugurado no próximo sábado Rafael Barreto / PMBR



Descentralização da Saúde



As unidades fazem parte da política de descentralização da saúde na cidade, facilitando o atendimento e evitando longos deslocamentos dos moradores da região. O prefeito Waguinho pontuou sobre as novidades. "Temos que celebrar essas grandes conquistas para a Saúde da cidade que poderão ser aproveitadas por todas as famílias belforroxenses", destacou. "Seguiremos oferecendo um atendimento humanizado e modernizado, com um acolhimento diferenciado para quem mais precisa. Entregaremos em breve muito mais unidades importantes de saúde", completou o prefeito, acompanhado pelos secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo), também vereador licenciado, responsável pelas indicações, e Marcelo Machado (Transporte).