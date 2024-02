As crianças se empolgaram na volta às aulas em Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/02/2024 19:08

Belford Roxo - Na manhã desta segunda-feira (19), a rede municipal de ensino em Belford Roxo recebeu seus mais de 45 mil estudantes. Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultas (EJA) retornaram às salas de aula para iniciar mais um ano letivo.



A diretora Vânia Gonçalves, da Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, no Xavantes, falou um pouco sobre a importância da volta às aulas. “Esse retorno para as nossas crianças foi muito importante, ainda mais depois de tudo que nós passamos. Então, os nossos alunos estavam muito eufóricos, pois eles são muito participativos e a nossa escola é ativa. Então foi de muito importância esse retorno deles para o aprendizado, para o convívio social deles, e também para a participação como um todo da unidade, da comunidade escolar e dos pais daqui, que são bem parceiros. Então é só agradecer esse retorno dos nossos alunos que estão muito satisfeitos e empolgados”, completou a diretora.

As crianças se entusiasmaram na volta às aulas. O retorno animou todas elas Rafael Barreto / PMBR

O morador Bruno de Lima, 41 anos, leva e busca todos os dias seu filho Bryan, 9, na Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira. “A volta às aulas é sempre muito importante para o desenvolvimento das crianças. Pois há a necessidade da educação, do aprendizado e também, para a visibilidade do colégio. A educação não pode parar, ele tem que avançar. Incentivamos a todos os pais, a levaram os seus filhos para escola e não deixarem falar, visto que é para o próprio desenvolvimento do aluno”, completou Bruno.