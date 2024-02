Não faltou animação para recepcionar os adultos na Escola Municipal Amélia Ricci Baroni - Divulgação

Não faltou animação para recepcionar os adultos na Escola Municipal Amélia Ricci BaroniDivulgação

Publicado 21/02/2024 09:29

Belford Roxo – O retorno às aulas foi com muita alegria e animação para os cerca de 600 alunos da Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, na segunda-feira (19), no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. Os alunos dos dois turnos (manhã e tarde), foram recepcionados com funcionários enfeitados com bonecos, pipocas e aquele abraço acolhedor de todo corpo técnico escolar da unidade pública de ensino comandada pela diretora Sueli Cardoso.

Os pais e responsáveis também puderam dividir toda a animação dos alunos, com professores, orientadores, coordenação, inspetores, merendeiras e todos os setores do quadro de apoio escolar.

A escola municipal belforroxense conta com quase 600 alunos no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, na Rua Manuel Corrêa, em Andrade Araújo.

