Em São Francisco de Assis, a rua Malaguenha recebe obras de drenagem com a colocação de caixas para escoamento das águas pluviais - Rafael Barreto / PMBR

Em São Francisco de Assis, a rua Malaguenha recebe obras de drenagem com a colocação de caixas para escoamento das águas pluviaisRafael Barreto / PMBR

Publicado 22/02/2024 17:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo segue dando continuidade na realização de intervenções na cidade. Na terça-feira (20), equipes iniciaram o trabalho de recapeamento asfáltico na estrada Belford Roxo. Em São Francisco de Assis, a rua Malaguenha recebe obras de drenagem com a colocação de caixas para escoamento das águas pluviais.



Durante a primeira etapa da implantação do novo asfalto, toda a extensão da estrada Belford Roxo que conecta os bairros Boa Esperança e Bom Pastor será contemplada. As obras têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a segurança da região que é bastante movimentada. Na rua Malaguenha, as obras de drenagem seguem a todo vapor para desempenhar um papel fundamental, minimizando os impactos das grandes chuvas como alagamentos e enchentes.

O secretário Matheus Carneiro (ao centro) com o vereador Nelci Praça (E) na Estrada Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, acompanhou de perto a execução das obras. “Estamos trabalhando em diversas frentes para acelerar as entregas de melhorias que vão impactar positivamente na vida dos moradores”, frisou. “Cada trabalho é essencial na construção de um legado muito importante para a cidade”, completou Matheus. O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, acompanhou de perto a execução das obras. “Estamos trabalhando em diversas frentes para acelerar as entregas de melhorias que vão impactar positivamente na vida dos moradores”, frisou. “Cada trabalho é essencial na construção de um legado muito importante para a cidade”, completou Matheus.

Toda a extensão da estrada Belford Roxo que conecta os bairros Boa Esperança e Bom Pastor será contemplada Rafael Barreto / PMBR