O prefeito Waguinho e secretários visitaram o Babi para verificarem os estragos das chuvas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 22/02/2024 17:22

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou nesta quinta-feira (22), os bairros Babi e o Cantão de Heliópolis, alguns dos locais mais atingidos pelo temporal da nooite de quarta-feira (21) no município. Uma comitiva formada por secretários municipais avaliou a situação de perto dos estragos causados pelo transbordamento do Rio Botas.



Em janeiro, o temporal que transbordou o rio fez com que o nível da água nos bairros do entorno chegasse a quase dois metros, provocando alagamentos e deslizamentos. Desde então, a Prefeitura de Belford Roxo tem auxiliado às famílias com abrigos, cestas básicas, kits de limpeza, além de organizar o cadastramento para benefícios sociais como o Cartão Recomeçar e o Aluguel Social.

Enedina da Silva conversou com o prefeito e revelou que teve a residência invadida pela lama e água da enchente na rua Tembés Rafael Barreto / PMBR



Trabalho de limpeza



O prefeito Waguinho acompanhou a ação das equipes da Secretaria Municipal de Conservação que iniciaram de imediato o trabalho de limpeza das ruas, e tranquilizou moradores das regiões mais afetadas. “Estamos enfrentando tempos difíceis. Vamos seguir empenhados para acolher e assistir todas às famílias atingidas”, ressaltou. “É importante lembrar que a responsabilidade pelas pontes e rios é do Governo Estadual, além de planejar medidas necessárias para evitar danos”, concluiu o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. O prefeito Waguinho acompanhou a ação das equipes da Secretaria Municipal de Conservação que iniciaram de imediato o trabalho de limpeza das ruas, e tranquilizou moradores das regiões mais afetadas. “Estamos enfrentando tempos difíceis. Vamos seguir empenhados para acolher e assistir todas às famílias atingidas”, ressaltou. “É importante lembrar que a responsabilidade pelas pontes e rios é do Governo Estadual, além de planejar medidas necessárias para evitar danos”, concluiu o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Logo pela manhã, o prefeito Waguinho visitou os condomínios residenciais do Babi Rafael Barreto / PMBR



A moradora do Cantão, Enedina da Silva, de 52 anos, teve a residência invadida pela lama e água da enchente na rua Tembés. “É muito triste perder móveis e eletrodomésticos. Os vizinhos também estão sofrendo ao nosso redor, mas a gente sabe que a gestão municipal nunca desamparou e deixou de ajudar”, compartilhou Enedina. “A luta vai continuar e tenho certeza que iremos dar a volta por cima”, complementou a moradora do Babi, Nadia Barbosa, de 66 anos.



Estiveram presentes os secretários municipais Tati Ervite (Assistência Social, da Cidadania e do Combate à Fome), Alberto Vieira (Defesa Civil), Robson Sarmento (Cultura), Paulo Sérgio Luna (Conservação), Marcelo Machado (Transporte) e o vereador Danielzinho.

