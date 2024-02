Alex Araújo da Silva foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reprodução

Alex Araújo da Silva foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada FluminenseReprodução

Publicado 21/02/2024 20:14

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quarta-feira (21), um padrastro e seu enteado, Alex Araújo da Silva e Iago Pereira dos Santos, acusados pela morte de Maxwell Correa da Silva. O crime aconteceu no bairro Wona, em Belford Roxo, e foi motivado por vingança, após o padrasto ter se envolvido em uma discussão com a vítima, em um bar.



De acordo com as investigações, no dia 5 de novembro do ano passado, Maxwell agrediu Alex depois de uma discussão em um bar, no bairro Wona. Após a agressão, Alex foi para casa e lá, narrou as agressões para o enteado Iago Pereira, que ficou inconformado com as agressões. Imediatamente, os dois retornaram ao bar para se vingar de Maxwell.

Iago Pereira dos Santos desferiu uma facada na altura do abdômen de Maxwell, atingindo o fígado e o rim direito em uma briga de bar no ano passado Reprodução



No bar, Alex Araújo e Maxwell trocaram socos e, durante a luta corporal, Alex Araújo segurou a vítima e o enteado desferiu uma facada na altura do abdômen dela, atingindo o fígado e o rim direito. Os assassinos fugiram do local e a vítima foi socorrida, tendo falecido posteriormente de hemorragia interna.



Ambos os acusados estavam escondidos na casa de parentes e foram capturados e conduzidos para a sede da DHBF, onde confessaram o crime. No bar, Alex Araújo e Maxwell trocaram socos e, durante a luta corporal, Alex Araújo segurou a vítima e o enteado desferiu uma facada na altura do abdômen dela, atingindo o fígado e o rim direito. Os assassinos fugiram do local e a vítima foi socorrida, tendo falecido posteriormente de hemorragia interna.Ambos os acusados estavam escondidos na casa de parentes e foram capturados e conduzidos para a sede da DHBF, onde confessaram o crime.

Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pela prática de homicídio qualificado.