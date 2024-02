As pistolas apreendidas pelos policiais militares do registro da ocorrência policial na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 23/02/2024 13:43

Belford Roxo – Dois criminosos morreram após uma troca de tiros com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta sexta-feira (23), no bairro São José. Na ação, os agentes realizavam um patrulhamento quando foram atacados por sete criminosos, na Rua Rio de Janeiro com a Rua Chácara, sendo necessário o revide pelos agentes. Duas pistolas foram apreendidas.



Ao término do confronto, dois homens foram localizados feridos e socorridos ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabaram não resistindo, morrendo na sequência. Os demais suspeitos conseguiram fugir.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).