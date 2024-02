O ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

O ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 23/02/2024 20:10 | Atualizado 23/02/2024 23:03

Belford Roxo – Um traficante foi preso na tarde desta sexta-feira (23) por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com grande quantidade de drogas, no bairro Vale do Ipê, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam: 2.220 pedras de crack; 466 tabletes de maconha; 379 pinos de maconha; um celular e R$ 66 reias.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).