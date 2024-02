A ocorrência policial com o suspeito preso e a arma apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 23/02/2024 19:51

Belford Roxo – Um suspeito foi preso na madrugada desta sexta-feira (23) por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Bogari, no bairro Xavantes. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola 9mm; 17 munições e um carregador.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento pela via quando foram alertados sobre um homem armado na região em atitude suspeita. Os policiais militares conseguiram deter o suspeito armado.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).