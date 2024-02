Prefeito Waguinho e a deputada Daniela do Waguinho inauguraram o Complexo Regulador do vale do Ipê - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho e a deputada Daniela do Waguinho inauguraram o Complexo Regulador do vale do IpêRafael Barreto / PMBR

Publicado 26/02/2024 19:20

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou neste sábado (24) o Complexo Regulador no Vale do Ipê, na Estrada Manoel de Sá, 346, e também reinaugurou o Complexo Regulador de Shangri-lá, na Estrada Miguel Couto, 195. As unidades fazem parte da política de descentralização da saúde na cidade, fazendo com que haja uma maior facilitação no atendimento, nas marcações de exames, consultas e cirurgias para diversas especialidades, além de evitar longos deslocamentos dos moradores da região.

Secretário Christian Vieira (segundo da esquerda para a direita), secretário Tuninho Medeiros, prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro no Complexo regulador do vale do Ipê Rafael Barreto / PMBR



A unidade do Complexo Regulador no Vale do Ipê, onde também funcionará um Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem, vai oferecer exames de diversas especialidades como: ultrassonografia, raio-X, mamografia, densitometria óssea, eletroencefalograma. Além de fisioterapia, ortopedia e exames laboratoriais na unidade de saúde climatizada e moderna. A previsão é de que 400 pessoas sejam atendidas por dia. A unidade do Complexo Regulador no Vale do Ipê, onde também funcionará um Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem, vai oferecer exames de diversas especialidades como: ultrassonografia, raio-X, mamografia, densitometria óssea, eletroencefalograma. Além de fisioterapia, ortopedia e exames laboratoriais na unidade de saúde climatizada e moderna. A previsão é de que 400 pessoas sejam atendidas por dia.

Deputada Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e vereador Danielzinho reinauguram o Complexo regulador de Shangrilá Rafael Barreto / PMBR



O Complexo Regulador do bairro Shangri-lá, voltará a atender com marcação de consultas e exames para diversas especialidades. Anexo à unidade funcionará um Centro de Ortopedia e Fisioterapia com o conceito de reabilitação através de equipamentos e técnicas especiais, buscando a recuperação individual e conclusiva de membros atingidos por alguma patologia.



Compromisso com a população



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou as inaugurações como conquistas. “Todos que estão acompanhando estão vendo o capricho, o cuidado, a responsabilidade, a humanização e a qualidade dos centros que estamos entregando”, ressaltou. “As pessoas serão muito bem atendidas e sairão satisfeitas, porque quando o assunto é saúde, o nosso governo faz tudo com muita responsabilidade e compromisso”, completou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira. O Complexo Regulador do bairro Shangri-lá, voltará a atender com marcação de consultas e exames para diversas especialidades. Anexo à unidade funcionará um Centro de Ortopedia e Fisioterapia com o conceito de reabilitação através de equipamentos e técnicas especiais, buscando a recuperação individual e conclusiva de membros atingidos por alguma patologia.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou as inaugurações como conquistas. “Todos que estão acompanhando estão vendo o capricho, o cuidado, a responsabilidade, a humanização e a qualidade dos centros que estamos entregando”, ressaltou. “As pessoas serão muito bem atendidas e sairão satisfeitas, porque quando o assunto é saúde, o nosso governo faz tudo com muita responsabilidade e compromisso”, completou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.

O prefeito Waguinho destacou a importância dos complexos reguladores para descentralizar o atendimento na Saúde Rafael Barreto / PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho agradeceu o apoio da população no trabalho. “Eu fico muito feliz de poder participar e contribuir com todos esses avanços na nossa cidade. Com os recursos de Brasília que trouxe para Belford Roxo, já foram mais de R$132 milhões investidos na saúde, até então”, afirmou. “Vamos continuar trabalhando sem parar, pois ainda tem muitas conquistas para acontecer”, concluiu o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho agradeceu o apoio da população no trabalho. “Eu fico muito feliz de poder participar e contribuir com todos esses avanços na nossa cidade. Com os recursos de Brasília que trouxe para Belford Roxo, já foram mais de R$132 milhões investidos na saúde, até então”, afirmou. “Vamos continuar trabalhando sem parar, pois ainda tem muitas conquistas para acontecer”, concluiu o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

O prefeito Waguinho frisou que a reinauguração do Complexo Regulador do Shangrilá irá atender a diversos bairros do entorno Rafael Barreto / PMBR



Saúde mais próxima do povo



A moradora do Vale do Ipê, Lucia Maria, 64, ficou muito feliz pela inauguração do Complexo. "Devido a um acidente, eu perdi o tornozelo e o calcanhar. Levei muito tempo sem conseguir alguém para mexer no pé, porque eu preciso de fisioterapia já que os meus dedos estão atrofiando”, disse. "Estive esperando essa inauguração porque eu tinha certeza que seria ajudada. Aqui no bairro, creio que tem bastante gente que precisa de atendimento e foi só eu chegar aqui que ao me verem, eles começaram a me ajudar, tanto que já estou sentindo um alívio. Podem vir que serão todos muito bem atendidos, assim como eu fui”, arrematou Lucia.



Catia Magalhães, 55, moradora do Roseiral, contou como era a dificuldade de achar um atendimento. "Tudo era longe para gente daqui que tem essa dificuldade de locomoção, pois eu tinha que ir para Heliópolis. Mas agora com um Centro mais próximo e com qualidade, não tem o que falar”, finalizou Cátia

A moradora do Vale do Ipê, Lucia Maria, 64, ficou muito feliz pela inauguração do Complexo. "Devido a um acidente, eu perdi o tornozelo e o calcanhar. Levei muito tempo sem conseguir alguém para mexer no pé, porque eu preciso de fisioterapia já que os meus dedos estão atrofiando”, disse. "Estive esperando essa inauguração porque eu tinha certeza que seria ajudada. Aqui no bairro, creio que tem bastante gente que precisa de atendimento e foi só eu chegar aqui que ao me verem, eles começaram a me ajudar, tanto que já estou sentindo um alívio. Podem vir que serão todos muito bem atendidos, assim como eu fui”, arrematou Lucia.Catia Magalhães, 55, moradora do Roseiral, contou como era a dificuldade de achar um atendimento. "Tudo era longe para gente daqui que tem essa dificuldade de locomoção, pois eu tinha que ir para Heliópolis. Mas agora com um Centro mais próximo e com qualidade, não tem o que falar”, finalizou Cátia