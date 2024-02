A ocorrência policial com o revólver apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 26/02/2024 09:52

Belford Roxo – Um suspeito que tentou assaltar um ônibus na tarde deste domingo (25), foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) que integram o Programa Bairro Presente, na Rua Itaoca, no bairro Parque Veneza. Na ação, os agentes apreenderam com o preso um revólver.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).