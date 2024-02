A deputada Daniela do Waguinho salientou a importância do Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/02/2024 17:30 | Atualizado 27/02/2024 21:47

Belford Roxo - A primeira-dama de Belford Roxo e deputada federal, Daniela do Waguinho, e o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fizeram nesta terça-feira (27), uma visita de acompanhamento da obra do Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas, no bairro Piam.



O Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas será um espaço inclusivo para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para as que necessitem de terapias multidisciplinares e interdisciplinares, entre outros tipos de ajuda. Tudo com o intuito de ser um espaço de inclusão e acolhimento, equipado para oferecer todo o suporte, assistência e cuidados necessários com as famílias neuroatípicas.

Deputada Daniela do Waguinho vistoriou a obra junto com os secretários Matheus Carneiro e Christian Vieira Rafael Barreto / PMBR



A ideia é que o centro ofereça diversos tipos de atendimentos como: sala de terapia educacional, integração sensorial, psicomotricidade, fisioterapia, terapias integrativas, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, dentista e muitos outros serviços.



Compromisso com a população



Daniela do Waguinho salientou a importância do Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas. “Será uma grande conquista para todas as famílias que poderão estar aqui fazendo esse acompanhamento com seus filhos. E eu fico muito feliz e emocionada em estar fazendo parte desta história", frisou. "Todos esses recursos que estou conseguindo através de emendas com o Governo Federal, o prefeito Waguinho tem executado obras com muita responsabilidade e com muita eficiência", disse Daniela.



O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, destacou a exclusividade do Centro na Baixada. "Viemos aqui para acompanhar essa obra que vai trazer uma grande felicidade para todas as famílias que têm crianças neuroatípicas. Aqui elas terão um acolhimento diferenciado que não existe em nenhuma parte da Baixada Fluminense", declarou Matheus.

Secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho percorreram as dependências do centro de Atendimento Rafael Barreto / PMBR



A secretária executiva municipal de Saúde Mental, Camila Cortes, enfatizou como será o atendimento do Centro. "É um marco no município de Belford Roxo, uma vez que é um centro de atendimento multidisciplinar através de metodologias integradas entre diversas áreas técnicas. Nós estaremos trabalhando diariamente as atividades de vida das crianças que são portadoras de transtornos neurológicos, autismo e deficiência intelectual. E temos como finalidade, acolher essas famílias para estimular o desenvolvimento dessas crianças e também compartilhar essa jornada com o núcleo familiar", concluiu Camila.