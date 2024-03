Prefeito Waguinho visitou a UPA do Bom pastor, que será inaugurada no sábado - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/02/2024 20:00

Belford Roxo - Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, junto com sua comitiva composta por secretários e autoridades municipais, fez uma visita de acompanhamento da obra da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Pastor. O prefeito também fiscalizou as obras de pavimentação no bairro Jardim Gláucia.



Waguinho acompanhou a limpeza e a colocação de equipamentos no novo prédio da UPA do bairro Bom Pastor, que será batizada de Missionário Davi Alves de Araújo. Ele também convidou a população para comparecer na inauguração da unidade, que ocorrerá neste sábado (02), às 10h. A UPA deverá atender, em média, 500 pessoas por dia e funcionará no antigo campo do Sucata.

Prefeito Waguinho destacou o papel do pessoal que trabalha fazendo a limpeza Rafael Barreto / PMBR



Na visita, o prefeito Waguinho, afirmou que a inauguração será uma grande conquista da cidade. “Vamos abrir a UPA com uma equipe grandiosa, para levar a todos da região uma grande dignidade. Também quero parabenizar a toda a equipe que está responsável pela limpeza”, disse o prefeito.



Pavimentação



O bairro Jardim Gláucia está ficando de cara nova com todo o trabalho de pavimentação das equipes da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios. A equipe finalizou os trabalhos na rua Péricles e agora está trabalhando na Júlio César, ambas são interligadas com a avenida principal.

Secretário Matheus Carneiro e prefeito Waguinho vistoriaram obras em Jardim Gláucia Rafael Barreto / PMBR



O prefeito Waguinho frisou que continuará trabalhando com comprometimento na cidade. “Vamos terminar todas as ruas aqui do Jardim Gláucia e mostraremos que o nosso governo é de realização, tem sensibilidade, tem compromisso com as famílias e que traz conquistas”, completou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

