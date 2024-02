A convocação é para 662 beneficiários que precisam formalizar o contrato - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 29/02/2024 17:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, irá realizar um chamamento o público para convocar 662 pessoas que se inscreveram em 2018, foram contempladas, mas não formalizaram o contrato para ter direito a aquisição da casa própria financiada pelo Governo Federal nos condomínios Baleares VII, VIII e IX, no bairro Santa Teresa. O mutirão será neste sábado (02) e no domingo (03), no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo, das 9h às 16h.

A listagem foi publicada nos Atos Oficiais (veja no final da matéria).



De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, o chamamento será para as pessoas que foram contempladas e precisam formalizar o contrato. “Estamos retomando o reinício das obras para entregarmos os condomínios prontos. A presença do titular para formalizar a assinatura de contrato é fundamental para acelerarmos o processo. Quem não comparecer, infelizmente, perderá o direito”, destacou o secretário Municipal de Habitação Urbanismo, Tuninho Medeiros.

Confira no link os nomes das pessoas contempladas (página 15 a 20)



