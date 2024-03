O encontro reuniu diversos pastores de várias denominações - Marina Fontoura/PMBR

O encontro reuniu diversos pastores de várias denominaçõesMarina Fontoura/PMBR

Publicado 29/02/2024 19:53

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu nesta quinta-feira (29), em seu gabinete, a visita do secretário Nacional de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento Social, Luiz Carlos Everton de Farias, e pastores de diversas denominações para um café da manhã.



No encontro, Waguinho salientou que as chuvas que atingiram o município no dia 13 de janeiro – e em outras três oportunidades depois – deixaram um rastro de destruição em diversos bairros. O prefeito destacou o apoio do Governo Federal para conseguir solucionar os problemas.

O secretário Luiz Carlos Everton de Farias (ao centro) enfatizou a importância das parcerias com as igrejas Marina Fontoura/PMBR

“O presidente Lula, no primeiro dia da enchente, me ligou garantindo que Belford Roxo teria ajuda. Ele cumpriu com a promessa. Depois, visitou o município e anunciou a construção de uma escola técnica, além da liberação de recursos para a construção do Hospital Oncológico”, salientou o prefeito, ao lado de Luiz Carlos Everton de Farias e do secretário municipal da Casa Civil, Renatinho Ceciliano.



Papel social



Luiz Carlos Everton destacou que as igrejas têm um importante papel social na vida das pessoas. "O Governo Federal precisa dessa parceria para que, através de um programa de capacitação, as pessoas consigam empreender, pois é necessário gerarmos empregos”, concluiu.

Prefeito Waguinho e pastor Ribamar Santos conversaram sobre os avanços em Belford Roxo Marina Fontoura/PMBR



Participaram ainda do encontro o subsecretário de Assuntos Religiosos de Belford Roxo, Carlos Alberto Almada e seu secretário executivo Levingston Timóteo, pastor Ribamar Santos (Igreja Adventista), o presidente do Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, bispo Antonio Carlos, Victor Mota (Instituto Supera Brasil), pastor Marcos Pereira (Assembleia de Deus dos Últimos Dias) e representantes de outras igrejas evangélicas. Participaram ainda do encontro o subsecretário de Assuntos Religiosos de Belford Roxo, Carlos Alberto Almada e seu secretário executivo Levingston Timóteo, pastor Ribamar Santos (Igreja Adventista), o presidente do Conselho Nacional das Comunidades Evangélicas, bispo Antonio Carlos, Victor Mota (Instituto Supera Brasil), pastor Marcos Pereira (Assembleia de Deus dos Últimos Dias) e representantes de outras igrejas evangélicas.